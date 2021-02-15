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    Müge Anlı'da flaş İkranur Tirsi cinayet itirafı!

    Giriş Tarihi: 15.02.2021, 13:01

    Müge Anlı'da canlı yayında İkranur Tirsi cinayeti ile ilgili kan donduran itiraf geldi. Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen ve Türkiye'nin yüreğini parçalayan İkranur Tirsi'nin ölümü ile ilgili Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. 14 yaşındaki amcasının minik İkranur Tirsi'yi öldürdüğünü itiraf ettiğini duyurdu.

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