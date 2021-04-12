Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Fadime Arslan'ın oğlu Ramazan Arslan konuştu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muge-anlida-son-dakika-gelismesi-fadime-arslanin-oglu-ramazan-arslan-konustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Manisa'da gelin işkencesi sonucu öldüğü iddia edilen Fadime Arslan'a dair bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ramazan Bey, annesinin öldüğünü kız kardeşinden öğrendiğini, yıkanırken annesini morluklarının görüldüğünü fakat düştüğü için öyle olduğunu söylediklerini aktardı. Annesinin işkence videolarını görünce çok şaşırdığını belirten Ramazan Bey, annesinin kesinlikle bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia ettikten sonra annesinin bağırışlarını duyduğunu ama Alzheimer hastası olduğu için bağırdığını sandıklarını söyledi. Ramazan Bey, kardeşi İdris Bey'de de suç olduğunu ama asıl olarak gelin Fadime Hanım'dan şikayetçi olduğunu dile getirdi.