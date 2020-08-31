Müge Anlı'da son dakika gelişmesini duyurdu! Şiar cinayetinde 4 tutuklama!

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Sakarya’da 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla anne gözaltına alınan Gülüzar Amanet ile Hami Kılıç’ın olaydan bilgisi olan anne ve erkek kardeşi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla anne gözaltına alınan Gülüzar Amanet ile Hami Kılıç'ın olaydan bilgisi olan anne ve erkek kardeşi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme taşınmıştı.

ANNESİNİ SEVGİLİSİNİN DAYAĞINDAN KORUMAK İÇİN ARADA KALIP HAYATINI KAYBEDEN ŞİAR…

Küçük çocuğun annesi Gülüzar canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuş, "Sevgilim Hami, oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami diğer üç çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. Yayındaki itirafları ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülüzar ve sevgilisi Hami Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

ŞİAR'I ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDILAR!

Bugün ise canlı yayında Müge Anlı izleyicileriyle olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami Kılıç'ın annesi Emine ve erkek kardeşi Yasin'in de gözaltına alındığını söyledi. Yapılan sorgular sonucunda, emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülüzar, sevgilisi Hami Kılıç, Emine Kılıç ve Yasin Kılıç, polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Dört zanlı için kasten adam öldürme suçu bildirmeme ve delilleri yok etme üzerinden suç dosyaları açıldı. Ayrıca Başsavcı Hami Kırcı için ise küçük yaşta çocuğa cinsel istismara teşebbüs suçu eklenerek adliyeye sevk edildiler. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.