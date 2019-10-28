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Müge Anlı'dan 'Zazaca' açıklaması!

Giriş Tarihi: 28.10.2019, 20:20

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından 'Zazaca konuşan izleyicinin yayından alınması' hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Atv tüm din, dil, ırk ve etnik kökenlere saygılı ve eşit mesafeli olmayı kurulduğu günden beri ilke edinmiş bir yayıncı kuruluş sorumluluğunda olayı değerlendirmiştir. Yayından sesin alınmasının sebebi canlı olarak yayınlanan programda izleyicinin birden bire kimseyi haberdar etmeden ya da tercüman talebinde bulunmadan, daha sonra Zaza’ca olduğu öğrenilen Türkçe dışında konuşulan bir dilde, konuşmaya başlamış olması ancak programda konusunda uzman bir çevirmenin olmaması ve RTÜK kurallarına göre programda konuşulan her konudan yapımcı, yayıncı ve sunucunun sorumlu tutulacağı esasıdır." denildi. İşte Müge Anlı ise programda yaptığı açıklamada 'RTUK gereği bölye yapmamız gerekir' dedi. İşte o açıklamalar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından 'Zazaca konuşan izleyicinin yayından alınması' hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Atv tüm din, dil, ırk ve etnik kökenlere saygılı ve eşit mesafeli olmayı kurulduğu günden beri ilke edinmiş bir yayıncı kuruluş sorumluluğunda olayı değerlendirmiştir. Yayından sesin alınmasının sebebi canlı olarak yayınlanan programda izleyicinin birden bire kimseyi haberdar etmeden ya da tercüman talebinde bulunmadan, daha sonra Zaza'ca olduğu öğrenilen Türkçe dışında konuşulan bir dilde, konuşmaya başlamış olması ancak programda konusunda uzman bir çevirmenin olmaması ve RTÜK kurallarına göre programda konuşulan her konudan yapımcı, yayıncı ve sunucunun sorumlu tutulacağı esasıdır." denildi. İşte Müge Anlı ise programda yaptığı açıklamada 'RTUK gereği bölye yapmamız gerekir' dedi. İşte o açıklamalar...
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