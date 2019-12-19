Müge Anlı'yı canlı yayında duygulandıran anlar! Dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı!

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atv'nin reyting rekortmeni sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, bugün canlı yayında doğum günü sürpriziyle karşılandı. Seyircilerin 'İyi ki doğdun Müge Anlı' yazılı tişörtlerle karşıladığı başarılı sunucuya dünyanın dört bir yanından da videolu mesajlar yağdı. Müge Anlı canlı yayında duygusal anlar yaşadı. İşte o anlar...