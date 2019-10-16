Muğla Bodrum’da kaçak sigara fabrikasına polis baskını

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/mugla-bodrumda-kacak-sigara-fabrikasina-polis-baskini" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bodrum’da kaçak sigara fabrikasına baskın yapan KOM ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Seri üretime geçtikleri görülen 4 kişi günde binlerce sigara ürettiği öğrenildi. Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri Bodrum’da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda ilçe merkezinde yasadışı yollarla sigara üretildiği bilgisini elde etmesi üzerine 1 eve ve depoya operasyon düzenledi. Baskın sonrasından yapılan aramada 3 adet sanayi tipi otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet makinelere bağlı kompresör, 600 karton makaron, 500 adet tapdk bandrolü, yüklü miktarda sigara yapımında kullanılmak üzere tütün, bir miktar sahte alkol ve sigara üretmek için çeşitli ekipmanlar ele geçirdi. Konuyla ilgili olarak A.S. ve A.S isimli 2 şahıs gözaltına alındı.