 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Muğla Datça açıklarında 99 kaçak göçmen yakalandı

Muğla Datça açıklarında 99 kaçak göçmen yakalandı

Giriş Tarihi: 16.09.2019, 12:22

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün gece ve bu sabah durdurulan 2 ayrı lastik botta, 99 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botu eşliğinde Datça Limanı'na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 21.27'de, Datça sahilinin 1 mil açıklarında, lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin, Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na geçmeye çalıştığını fark etti. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurdu. Bottaki 30'u erkek, 13'ü kadın ve 11'i çocuk toplam 54 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 3'ünün Filistin, 49'unun Suriye, 1'inin Irak ve 1'inin de İran uyruklu olduğu belirlendi. Datça kıyısına 2 mil açıklarında, bugün saat 05.18 sıralarında meydana gelen ikinci olayda ise, 45 kaçak göçmen daha lastik botta yakalandı. 20'si erkek, 10'u kadın ve 15'i çocuk olan toplam 45 kaçak göçmenden 31'inin Suriye, 11'inin Filistin ve 3'ünün Irak uyruklu olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botu eşliğinde Datça Limanı'na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla Datça açıklarında 99 kaçak göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Muğla Fethiye'de restoran yangını! Ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı
Muğla Fethiye'de restoran yangını! Ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı
Kritik zirve başladı!
Kritik zirve başladı!
Balıkesir'de feci kaza! Köpeği ezmemek için takla attı! İşte o anlar kameraya böyle yansıdı
Balıkesir'de feci kaza! Köpeği ezmemek için takla attı! İşte o anlar kameraya böyle yansıdı
Muğla Göcek'te yat yangını! Lüks yat cayır cayır yandı! İşte o anlar böyle görüntülendi...
Muğla Göcek'te yat yangını! Lüks yat cayır cayır yandı! İşte o anlar böyle görüntülendi...
Beğendiği otomobile bakarken bir anda gaza basınca...
Beğendiği otomobile bakarken bir anda gaza basınca...
Alevler evine yaklaşırken, o Türk bayrağını kurtardı!
Alevler evine yaklaşırken, o Türk bayrağını kurtardı!
Muğla Fethiye'de restoran yangını! Ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı
Muğla Fethiye'de restoran yangını! Ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı
Balıkesir'de feci kaza! Köpeği ezmemek için takla attı! İşte o anlar kameraya böyle yansıdı
Balıkesir'de feci kaza! Köpeği ezmemek için takla attı! İşte o anlar kameraya böyle yansıdı
Muğla Göcek'te yat yangını! Lüks yat cayır cayır yandı! İşte o anlar böyle görüntülendi...
Muğla Göcek'te yat yangını! Lüks yat cayır cayır yandı! İşte o anlar böyle görüntülendi...
Beğendiği otomobile bakarken bir anda gaza basınca...
İstanbul'da akılalmaz kaza! Beğendiği otomobile bakarken bir anda gaza basınca...
Alevler evine yaklaşırken, o Türk bayrağını kurtardı!
İzmir'de göz yaşartan olay! Alevler evine yaklaşırken, o Türk bayrağını kurtardı!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı..
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı..