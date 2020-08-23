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    Muğla Datça'da orman yangını! Yerleşim yerinin hemen üst kısmında...

    Giriş Tarihi: 23.08.2020, 16:12

    Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

    Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangını başladı. Yerleşim yerlerinin üst kısmında bulunan taş ocağının yakınında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

    Bölgeye 1 helikopter ve 4 arazöz ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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