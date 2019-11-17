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Muğla Fethiye'de feci kaza! Minibüsün sürücüsü direksiyon koltuğundan böyle fırladı! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 17.11.2019, 22:58

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3'ü çocuk 5 kişi kişinin de yaralandığı kaza minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada minibüs sürücüsünün direksiyon koltuğundan fırlaması kameralara yansıdı. Ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsü Ramazan Bozkurt hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Ali Rıza Cunda (53) idaresindeki 48 ABS 804 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı ile 804 Sokak Kavşağı'nda Ramazan Bozkurt (40) Yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa Aras (23), Ecrin Bozkurt (12), Eslima Nesrin Yücel (9) ile Eymen Mecid Bozkurt (5) yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ramazan Bozkurt'a yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı minibüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası Görüntülerde, seyir halindeki minibüsün hızla önüne çıkan otomobile çarptığı sırada minibüsün şoförünün koltuktan fırladığı görülüyor.

İHA

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