Muğla Göcek'te yat yangını! Lüks yat cayır cayır yandı! İşte o anlar böyle görüntülendi...

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Muğla Göcek’te bağlı bir yatta sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm yatı saran alevler lüks yatı kullanılamaz hale getirdi. Çıkan yangında Fransa vatandaşı Pierre Bertinopti (70) yaşamını yitirirken, 4'ü mürettebat 14 kişi ise suya atlayarak canlarını kurtardı. Kurtarılanlar arasındaki 1'i kadın 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. İşte o anların görüntüsü...