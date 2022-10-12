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    Yeniasır TV Yaşam Muğla semalarında dikkat çeken görüntü

    Muğla semalarında dikkat çeken görüntü

    Giriş Tarihi: 12.10.2022, 18:34

    Son dakika... Muğla'da sabah saatlerinde çok sık rastlanmayan bir doğa olayı meydana geldi. Gökyüzünde oluşan bulut tabakaları ilginç görüntülere neden oldu.

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    Muğla semalarında çok sık rastlanmayan doğa olayında Muğla semaları tamamen beyaz bulut örtüsü ile kaplandı. Yağış uyarısının yapılmadığı Muğla'da ilk defa rastlanan görsel doğa olayının bilimsel açıklamasını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik yaptı. Özçelik, "Muğla, güne Altocumulus bulutları ile uyandı. Bulutlar bize hava kürenin mevcut durumu ve yaşanacak atmosforik olaylar hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Altocumulus bulutları orta irtifada bulunan 2-7 kilometre arasında yer alan bulutlardır. Genellikle tabaka şeklindeki bulutların buluşması ile nem paketçiklerinin orta irtifaya erişmesi ile topografyaya bağlı olarak dalgalı bir şekilde bulut yapısı oluşturacak ortama erişmesi durumunda oluşmaktadır. Genellikle durgun yapıda, içerisinde az miktarda kristal ve damlacık olan bulut yapısına sahiptir. Bu bulutlardan yağış üretimi söz konusu olmaz. Yağış olsa bile bu kısa zamanda buharlaşır ve gökyüzünde bize mükemmel bir görsel şölen sunar" dedi.

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