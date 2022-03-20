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    Muğla Seydikemer'de orman yangını! Ekipleri alarma geçirdi

    Giriş Tarihi: 20.03.2022, 12:32

    Muğla Seydikemer'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılılırken, yangının yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olduğu belirlendi.

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    Muğla'nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

    Seydikemer İlçesi Arsa Mahallesi Tarlabaşı mevkiinde makilik ve ormanlık alanda başlayan yangın sonrası bölge Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup amirliği ekipleri sevk edildi.



    Orman ve İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışması yapılırken, yaklaşık 5 dönümlük alandaki çamlık ve makilik alan zarar gördü.

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