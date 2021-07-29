Muğla ve Aydın'da orman yangını!

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Son dakika haberi... Kahreden haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangınları başladı. Muğla'daki yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim noktalarına yakın bir noktada yükseliyor. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.