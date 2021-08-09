Köyceğiz'de 9 farklı noktada başlayan yangını söndürme çalışmaları hem arazi hem de rüzgar nedeniyle zaman zaman zorlaştı. Ancak yangınla mücadele hem havadan hem de karadan tüm hızıyla sürüyor. Köyceğiz üzerindeki yangın Çiçek Baba Dağı ve Zindan Deresi arasındaki vadidede sıkıştırılmış durumda. İşte Muğla'daki yangınlarda son durum....
Muğla'da 5 bölgede yangınlarla mücadele! İşte son durum.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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