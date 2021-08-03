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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem

    Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem

    Giriş Tarihi: 03.08.2021, 16:02

    Son dakika... AFAD'dan alınan verilere göre Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. Datça ilçesi açıkları geçtiğimiz günlerde 12 saatte 131 depremle sallanmıştı.

    Son dakika... AFAD'dan alınan verilere göre Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 5,2 oldu.

    Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.61 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

    12 SAATTE 131 DEPREM

    31 Temmuz gecesi aynı bölgede 4.5 ile başlayan ve 12 saat boyunca devam eden 131 deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremlerde can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

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