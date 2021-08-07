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    Yeniasır TV Yaşam Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı! O anlar kamerada

    Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı! O anlar kamerada

    Giriş Tarihi: 07.08.2021, 12:18

    Son dakika... Muğla Milas’ta yangının başladığı ve yayıldığı dakikalar bir doğa fotoğrafçısı tarafından ‘Timelaps’ yöntemiyle kayda alındı. Alevlerin dakikalar içerisinde büyüdüğü o anlar kameraya anbean yansıdı.

    Son dakika... Muğla'da, doğa fotoğrafçısı Selahattin Çelik, Akçakaya Mahallesi'nde yangının başladığı anı ve yayıldığı dakikaları görüntüledi. 'Timelaps' yöntemiyle kaydedilen görüntülerde, yangının 15 dakika içerisinde nasıl yayıldığı görüntülere yansıdı.



    Öte yandan görüntülerde, alevlerin büyümesi üzerine mahallenin tahliye edildiği ve ekiplerin yangına müdahale anları da yer aldı.

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