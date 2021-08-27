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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da çalınan otomobil Antalya'da bu halde bulundu!

    Muğla'da çalınan otomobil Antalya'da bu halde bulundu!

    Giriş Tarihi: 27.08.2021, 12:35

    Muğla'da yaşayan G.B. isimli vatandaşın 2020 model aracı bir süre önce çalınmıştı. Durumun ekiplere haber verilmesi üzerine araç Antalya'da paramparça halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası otomobil parçaları emniyete götürüldü.

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