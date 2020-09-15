Muğla'da çevre felaketi! Atık sular denize akıtılıyor!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muglada-cevre-felaketi-atik-sular-denize-akitiliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Turizm cenneti Muğla'nın Fethiye ilçesinde çevre kirliliği yaşanıyor. Vatandaşlar duruma isyan ederken, arıtma tesislerinin yetersiz olması nedeniyle kanalizasyon suları borularla denize akıtılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerinin kapasitesini yükseltmediği için sular arıtılmıyor. Denize akan sular çevre kirliliğini iki katına çıkarıyor. Fethiye'nin göz bebeği Ölüdeniz'de yaşanan kirlilik ziyaretçilerini hayal kırıklığına uğratıyor. A Haber Muhabiri Vural Efecik'in özel haberi.