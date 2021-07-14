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    Muğla'da damada Çin işkencesi! Evlendiğine pişman ettiler

    Giriş Tarihi: 14.07.2021, 15:08

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde dünyaevine giren damada arkadaşları tarafından saatlerce eziyet çektirildi. İki kez menemen yapan, arkadaşlarını sırtında taşıyan, çuvalın içinde eve gitmeye çalışan damada 'Geleneksel eziyet' üç saat sürdü. Sokak ortasında yapılan eziyeti gelin de balkondan izledi.

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde Egemen Varlı ile İlkay Varlı çifti dünyaevine girdi. Düğünde saatlerce eğlenen damat Egemen Varlı için gece saatlerinde eziyet başladı. Varlı'ya önce arkadaşları tarafından Hipokrat heykelinde menemen yaptırıldı. Ardından damat çuvalın içinde zıplayarak eve gitmeye çalıştı.

    Sokakta, kilosu en fazla olan arkadaşlarını sırtında taşıyan damat, bu kez evin kapısının önünde bekleyenlere takıldı. İkinci kez menemen yapan, Varlı'ya arkadaşları tarafından sokak ortasında yapılan eziyeti gelin de balkondan izledi. Damat, yaklaşık üç saatin sonunda evine girebildi.



    Damat Varlı, "Sabahtan beri bu adamların bana yapmadığı eziyet kalmadı. Gecenin bir vakti Hipokrat heykelinde yumurta pişirtiyorlar, menemen yaptırıyorlar. Çuvala sokup gezdiriyorlar, sektiriyorlar. Artık ben bıktım. Şu günün artık bitmesini istiyorum" dedi.

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