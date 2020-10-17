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    Muğla'da denizin dibinde buldu! İçinden çıkanı görünce...

    Giriş Tarihi: 17.10.2020, 11:23

    Ekincik koyunda metrelerce derinlikle dalış yapan Tarık Tunç (40) içinde para dolu çanta buldu. Sahibini sosyal medyada bularak çantayı sahibine göndermek üzere kargoya teslim eden Tunç, aynı zamanda denizlerdeki çöpleri de topluyor.

    Muğla Ekincik Koyu'nda dalış yapan Tarık Tunç, metrelerce derinlikte fark ettiği çantanın yanına gitti. Su altında içerisini açtığında ilk önce gözlük, parfüm gibi kişisel eşyaları gördü. Daha sonra kredi kartı ve paraların olduğunu fark edince su yüzeyine çıktı.

    Çantanın içerisinden kredi kartı çıkmasıyla sahibini sosyal medyadan bulup durumu haber verdi. Çantanın içinde bulduğu 460 TL, yüzük, kimlikler ve diğer eşyaları sahibine kargoladı. Tunç aynı zamanda denizde altın arayarak bulduğu paralar ile sokak hayvanlarına mama alıyor. Dalış yaptığı sırada yanında getirdiği torbasına bulduğu bütün çöpleri doldurarak denizleri temizliyor.



    "ÇANTAYI DENİZDE KAYBETTİĞİNİ BİLE BİLMİYOR"
    Kendisini şanslı altın avcısı olarak tanıtan Tarık Tunç, "Çantanın sahibini sosyal medya aracılığı ile buldum. Çantanın sahibi bu bölgeye kızı ve damadı ile tatile gelmiş, bu seyahat sırasında kayıp etmiş. Çantayı denizde kaybettiğini bile bilmiyor ben söyledikten sonra gezi teknesinden düşürdüğünün farkına vardı. Çantayı kargo ile kendisine ulaştıracağım. Birisinin kaybettiği bir şeyi bulup kendisine ulaştırmak çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Çantanın içinden 460 TL para, kredi kartları, kimlikleri ve yüzük çıktı çıktı" dedi.



    İHA

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