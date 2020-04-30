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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da deprem sırasında markette bulunanların panik hali anbean kaydedildi

    Muğla'da deprem sırasında markette bulunanların panik hali anbean kaydedildi

    Giriş Tarihi: 30.04.2020, 17:51

    Bugün Muğla'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin olduğu sırada markette bulunanların panik halleri güvenlik kamerasında anbean kaydedildi. Marketteki çiftin korkuyla birbirine sarıldığı an da kameraya yansıdı.

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