Muğla'da deprem sırasında markette bulunanların panik hali anbean kaydedildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muglada-deprem-sirasinda-markette-bulunanlarin-panik-hali-anbean-kaydedildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bugün Muğla'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin olduğu sırada markette bulunanların panik halleri güvenlik kamerasında anbean kaydedildi. Marketteki çiftin korkuyla birbirine sarıldığı an da kameraya yansıdı.