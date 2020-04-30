Bugün Muğla'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin olduğu sırada markette bulunanların panik halleri güvenlik kamerasında anbean kaydedildi. Marketteki çiftin korkuyla birbirine sarıldığı an da kameraya yansıdı.
Muğla'da deprem sırasında markette bulunanların panik hali anbean kaydedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.