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    Yeniasır TV Yaşam Muğla’da feci kaza! Otomobille motosikletin çarpışma anı kamerada

    Muğla’da feci kaza! Otomobille motosikletin çarpışma anı kamerada

    Giriş Tarihi: 27.08.2020, 08:45

    Son dakika... Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışma anı MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

    Mehmet Ç'nin kullandığı plakasız motosiklet, İnönü Caddesi Saklıkent Kavşağı'nda, Görkem K. yönetimindeki 48 HB 898 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletteki Cahit Uludağ yaralandı.

    Kazayı görenlerin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Uludağ'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosikletin kavşakta otomobille çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle motosikletteki iki kişinin motosikletten fırladığı görülüyor.

    Kazanın ardından düşen bir kişi kalkarak yol kenarına koşuyor.

    İHA

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