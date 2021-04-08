Akdeniz Foku uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Muğla’nın özellikle Gökova Körfezinde çok az sayıda bulunan Akdeniz Foku Turnalı sahilinde vatandaşlar tarafından avlanırken görüntülendi.Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz Fok'u, Gökova Körfezinde görüldü.
Muğla'da gören telefona sarıldı! Uzun bir süre sonra ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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