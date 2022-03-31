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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da hareketli gece! Yurttaki öğrenciler birbirine girdi

    Muğla'da hareketli gece! Yurttaki öğrenciler birbirine girdi

    Giriş Tarihi: 31.03.2022, 08:38

    Muğla Meneteşe'de yaşanan olayda Kötekli Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda iki öğrenci grubu birbirine girdi. Kavgada yaralanan 7 öğrenci yaralandı hafatanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

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    Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yurtta çıkan kavgada 7 üniversite öğrencisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay, saat 00.15 sıralarında Kötekli Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İki grup öğrenci arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yemekhanede başlayıp, bahçeye taşan kavgayı yatıştıramayan güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Polis ekipleri, tarafları uzun uğraşlar sonucu sakinleştirirken, kavgada yaralanan ve Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 7 öğrenci, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri bölgede bekleyişini sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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