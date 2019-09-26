Muğla genelinde dün etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris'te tatil yapanlar yağmur altında denize girdi. Yağmura aldırış etmeyen turistlerin deniz ve sörf keyfi objektiflere yansıdı. İşte o görüntüler…
Muğla'da hayrete düşüren görüntüler! Yağmura aldırmayan turistler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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