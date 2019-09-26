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Muğla'da hayrete düşüren görüntüler! Yağmura aldırmayan turistler...

Giriş Tarihi: 26.09.2019, 11:08

Muğla genelinde dün etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris'te tatil yapanlar yağmur altında denize girdi. Yağmura aldırış etmeyen turistlerin deniz ve sörf keyfi objektiflere yansıdı. İşte o görüntüler...

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