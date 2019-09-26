Muğla'da hayrete düşüren görüntüler! Yağmura aldırmayan turistler...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muglada-hayrete-dusuren-goruntuler-yagmura-aldirmayan-turistler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla genelinde dün etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris'te tatil yapanlar yağmur altında denize girdi. Yağmura aldırış etmeyen turistlerin deniz ve sörf keyfi objektiflere yansıdı. İşte o görüntüler...