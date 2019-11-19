 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Muğla'da Kasım ayında deniz keyfi

Muğla'da Kasım ayında deniz keyfi

Giriş Tarihi: 19.11.2019, 14:08

Yurt genelinde normallerin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, Bodrum’da daha çok etkisini gösteriyor. Kasım ayının ortasından sıcak havadan bunalan vatandaşlar denize girerek serinliyor.

Son bahar ayında yazı yaşayan Bodrum'da sıcak havadan bunalan az sayıda yerli ve yabancı turist denize girerek serinlemeyi tercih etti. Kasım ayı boyunca sıcak havanın etkili olduğu ilçede hava sıcaklığı zaman zaman 30 derecelere kadar ulaştı. Bodrumlular ve turistler sahil kenarlarına akın etti. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları ise denize girerek serinledi.

YURT GENELİNDE YAZDAN KALMA GÜNLER YAŞANIYOR
Yurt genelindeki sıcak hava etkisini gittikçe göstermeye başladı. Son bahar ayında gelen yazın normal olmadığını belirten yetkililer özellikler sıcak havaların Ege kıyılarında daha da etkili olduğunu açıkladı. Son baharın ve kışın bir türlü gelmediği Bodrum'da ise halen yazlık kıyafetler giyilmeye devam ediyor. Özellikle Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Turgutreis sahillerinde denize giren vatandaşlar bol bol yüzüp sahilde güneşlendi.

Başka şehirlerden Bodrum'a gelen yerli turist ise çok güzel bir hava olduğunu söyleyerek "Kasım ayında denize girmek çok güzel, hava çok sıcak. Bu mevsimde deniz keyfi yapmak hem ilginç hemde keyifli" ifadelerini kullandılar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da Kasım ayında deniz keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi
CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e veda!
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e veda!
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Muğla'da sis etkili oldu
Muğla'da sis etkili oldu
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e veda!
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e veda!
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Muğla'da sis etkili oldu
Muğla'da sis etkili oldu
İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı
İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı
Sutopu Ligi'nde yumruk şoku! Rakibe sol kroşe böyle görüntülendi!
Sutopu Ligi'nde yumruk şoku! Rakibe sol kroşe böyle görüntülendi!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı