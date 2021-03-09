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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var...

    Muğla'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var...

    Giriş Tarihi: 09.03.2021, 17:03

    Son dakika... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

    Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.

    Kazada, otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

    Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

    Yabancı plakalı tırın şoförü gözaltına alındı.

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