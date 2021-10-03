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    Muğla'da kuraklık alarmı!

    Giriş Tarihi: 03.10.2021, 14:51

    Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, artan nüfus ve iklim değişikliği hiç şüphesiz kuraklığı da beraberinde getirdi. Dünya genelinde pek çok bölge kuraklık ile mücadele ederken onlardan biri de Muğla oldu. Bölgede bulunan Mumcular ve Geyik Barajı'nda su seviyesinde kritik noktalara geldi. Bodrum'un en önemli su kaynaklarından olan bu barajlarda yaşanan kuraklık alarmı da bölge halkını tedirgin ediyor. Konu ile ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

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