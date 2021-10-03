Muğla'da kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı! İşte bölgeden son durum

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muglada-kuru-yuk-gemisi-balik-ciftligi-havuzlarina-carpti-iste-bolgeden-son-durum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna çarptı. 1'nin parçalandığı, 2'sinin zarar gördüğü çipura havuzlarından yaklaşık 750 bin balık denize kaçtı. Şirket yetkilileri, zararlarının 20 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi. Bölgedeki son durumu A Haber'den Vural Efecik aktardı.