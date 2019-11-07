Muğla'da maket polis aracından hırsızlık anı kamerada! İşte o video...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muglada-maket-polis-aracindan-hirsizlik-ani-kamerada-iste-o-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracındaki tepe lambası, güneş paneli ve akü, amca çocukları Yusuf İ. (19) ve Beytullah İ. (25) tarafından çalındı. Mobese kamerasınca görüntülenen kuzenler, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. İşte o anlar...