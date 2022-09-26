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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da motoryatta çıkan yangın kısa sürede büyüdü, alevler yelkenli tekneye sıçradı!

    Muğla'da motoryatta çıkan yangın kısa sürede büyüdü, alevler yelkenli tekneye sıçradı!

    Giriş Tarihi: 26.09.2022, 14:41

    Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. İngiltere Bayraklı "Mınkıe" isimli motoryatta çıkan yangın, kısa süre içerisinde Türk bayraklı "Adastra" isimli yelkenlı tekneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motoryat ve yelkenli teknelerde bulunan 4 kişi denize atlayarak, yangından kurtuldu. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motoryat ve yelkenli teknede yangın çıktı, alevlere teslim olan motoryat batarak, gözden kayboldu. Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi'nde D- Marin'e bağlı motoryatta sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yatı sardı. Yangın İngiltere Bayraklı "Mınkıe" isimli 22 metre uzunluğunda ki motoryattan Türk bayraklı "Adastra" isimli yelkenli tekneye de sıçradı. D- Marin yetkilileri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    "Mınkıe" isimli motor yat yangın söndürme botu tarafından marinadan uzaklaştırıldı. Kıyı Emniyeti botu ile müdahale edilen motoryat batarak, gözden kayboldu. "Adastra" isimli yelkenli teknedeki alevler ise Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Motoryat ve yelkenli teknelerde bulunan 4 kişi ise denize atlayarak, yangından kurtuldu. Dumandan etkilenen 2 kişi Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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