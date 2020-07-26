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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da öldürülen Zeynep Şenpınar'ın annesi isyan etti!

    Muğla'da öldürülen Zeynep Şenpınar'ın annesi isyan etti!

    Giriş Tarihi: 26.07.2020, 10:29

    Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Şenpınar'ın acılı annesi Aruz Şenpınar, kızının mezarını ziyaret ederek, "Kızım kemiklerin sızlamasın. Katilinin müebbetini istediler" dedi. Anne Şenpınar, Cemil Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Güntekin için de gözyaşı dökerek, "O kızı niye bidona koyup yaktılar? O Pınar'ı niye benim Zeynep'im gibi öldürdüler?" diye isyan etti.

    "O Katili Ömür Boyu Bırakmasınlar!" / A Haber Zeynep Şenpınar'ın 24 Mayıs'ta Muğla'da öldürülmesine dair iddianamede kan donduran detaylar yer aldı.
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