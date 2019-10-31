Muğla'da oltadaki balon balığına fok şoku

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde, balıkçının oltasına takılan balon balığını takip eden Akdeniz foku, balığı oltadan kapıp kaçtı. O anlar balıkçıların kamerasına takıldı.

Marmaris'te avlanmak için denize açılan balıkçılar, oltalarını sallayıp beklemeye başladılar. Bir süre sonra oltaya bir balık takılırken, balıkçı da heyecanla oltayı çekmeye başladı. O sırada balığın yanında bir deniz canlısı belirdi. Balıkçı oltaya takılan 5 kiloluk balon balığını hızla deniz yüzeyine çekerken aniden ortaya çıkan bir Akdeniz foku, tek hamlede balığı kaptı. O anlar ise balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Balıkçıların sosyal medyada yayınladığı görüntüler kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.



İstilacı bir tür olan balon balığı son yıllarda Ege ve Akdeniz'de hızla çoğalarak hem balık popülasyonunu tüketmeye başladı hem de balıkçıların korkulu rüyası haline geldi. Uzmanlar tedbir alınmazsa önümüzdeki 10 yıllık dönemde denizlerde yerli balık türlerinin yok olacağı uyarısında bulundu.

İHA