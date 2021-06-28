Muğla'da orman yangını!

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı. Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.
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