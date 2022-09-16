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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da sahipsiz çanta alarma geçirdi! -video

    Muğla'da sahipsiz çanta alarma geçirdi! -video

    Giriş Tarihi: 16.09.2022, 09:15

    Muğla'ya bağlı Menteşe ilçesinin en işlek noktası olan Sınırsızlık Meydanı'nda, gece saatlerinde bankların üzerinde karşılaşılan sahipsiz çanta panik yarattı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda bomba imha ekibi sevk edildi. Titizlikte yürütülen çalışmalar sonucunda patlatılan çantadan sadece kıyafet çıktığı öğrenildi.

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    Muğla'nın Menteşe ilçesinde şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
    Olay, gece saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Sınırsızlık Meydanında yaşandı. Bankların üzerinde bir çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çanta kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içinden kıyafet çıktı.

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