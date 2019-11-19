Muğla'da sis etkili oldu

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Muğla'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Yüksek kesimlerde daha çok gözlenen sis, Muğla'yı çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesinin azalmasına yol açtı.

Muğla'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.



Kentte gece saatlerinde başlayan sis sabah da etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde daha çok gözlenen sis, Muğla'yı çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesinin azalmasına yol açtı. Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte zaman zaman güçlük yaşadı.



Merkez ilçe Menteşe'nin üzerini kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları masalsı manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı.

AA