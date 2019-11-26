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Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı

Giriş Tarihi: 26.11.2019, 11:57

Muğla'da, sahiplendiği 60 köpeğiyle birlikte yaşayan Aylin Yıldız Schwarz (63), komşularının şikayeti üzerine yalısını satarak, Ortaca'da havuzlu villaya taşındı. Can dostları için 24 saat hizmete hazır olduğunu söyleyen ve şu an 85 köpeğe bakan Schwarz, "Çok güzel yalımı sattım. Ancak hiç pişman değilim. Köpeklerimin huzuru benim için her şeyden önce geliyor" dedi.

Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı

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