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Muğla'da şok eden olay! Otomobilin motor bölümünden öyle bir şey çıktı ki...

Giriş Tarihi: 26.09.2019, 13:18

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için itfaiye seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, Karaburun Mahallesi'ndeki Ata Sanayi Sitesi 5. sokakta Serkan Ateş’e ait otomobilin motor kısmına park halindeyken yılan girdi. Bunun üzerine yılanı çıkarabilmek için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Sanayiye gelen İtfaiye ekipleri, aracın motor bölümündeki yılanı çıkarabilmek için çaba harcadı. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.

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