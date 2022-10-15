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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da şoke eden anlar! Kardeşinin marketine baltayla saldırdı

    Muğla'da şoke eden anlar! Kardeşinin marketine baltayla saldırdı

    Giriş Tarihi: 15.10.2022, 16:19

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olaydai Hüseyin A., aralarında husumet bulunan kardeşi Mehmet Ali A.'nın marketini baltayla bastı. Hüseyin A.'nın marketteki kasiyere de saldırıp, raflardaki ürünleri ve dolapları parçaladığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Mehmet Ali A., ağabeyi hakkında jandarmaya şikayetçi oldu.

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    Olay, dün saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan markette meydana geldi. Hüseyin A., iddiaya göre, elinde balta ile aralarında husumet olan kardeşi Mehmet Ali A.'nın işlettiği markete gitti. Öfkeyle içeri giren Hüseyin A., bağırmaya başladı. Bu sırada kasada duran çalışan, durumu anlamak için yanına gittiğinde Hüseyin A. elindeki baltayla üzerine yürüyüp, saldırdı.

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