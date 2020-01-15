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Muğla'da tehlikeli yolculuk! Can güvenliğini hiçe saydılar! O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi

Giriş Tarihi: 15.01.2020, 12:13

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir grup sürücünün motosikletleriyle trafikte tehlikeli hareketler yapması kameralara yansıdı. Motosikletlerin bazılarının plakasının olmadığı, birinin de okunmaması için çamurla kaplandığı görüldü. İşte o anlar...

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir grup, motosikletlerini tek teker üzerine kaldırarak trafik yoğunluğuna aldırmadan ilerledi.

Motosikletlerin bazılarının plakasının olmadığı, birinin de okunmaması için çamurla kaplandığı görüldü.

Bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

AA

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