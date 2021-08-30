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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanmaya başladı

    Muğla'da yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanmaya başladı

    Giriş Tarihi: 30.08.2021, 15:49

    Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve bilim uzmanları yanan bölgelerde, sürüngenlerin, kuşların, karıncaların tekrar yuva yaptığını, makilerin yeşerdiğini, yangından en çok zarar gören kızılçam ağaç kozalaklarının şimdiden açılmaya başladığını gözlemledi. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.

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