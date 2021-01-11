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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da yat bağlama ücretlerine fahiş zam!

    Muğla'da yat bağlama ücretlerine fahiş zam!

    Giriş Tarihi: 11.01.2021, 17:00

    CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tekne bağlama ücretlerine neredeyse yüzde 700'e varan zam yapması isyan ettirdi. Tekne sahipleri karara sert tepki göstererek, "Böyle insafsız bir zam görülmüş şey değil. Acımasızca yapılan bir soygun" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.

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