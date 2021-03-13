Muğla'nın Milas ilçesinde erkek arkadaşı tarafından dün tüfekle kalbinden vurularak öldürülen genç kızın cenazesi baba ocağında toprağa verildi. Katil zanlısı S.K'nin polisteki ilk ifadesi ise, daha önceki cinayetlerde öne sürüken ifadelere benzerliğiyle dikkat çekti. Katil S. K. "Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Beni istememesini hazmedemedim. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Çok pişmanım" dedi.
Muğla'daki kadın cinayetinin kurbanı Bensu'ya hüzünlü veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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