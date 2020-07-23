Muğla'daki liman kenti İasos, ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/mugladaki-liman-kenti-iasos-ihtisamiyla-ziyaretcilerini-bekliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Milas ilçesinde yarımadada bulunan İasos Antik Kenti, bir dönem birçok mimari yapıda kullanılan kırmızı mermeriyle ön plana çıkıyor. İasos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Asuman Baldıran, "Sadece İasos'ta çıkarılan ve geçmişte hidrolik sistemle kesildiği belirlenen kırmızı renkteki eşsiz mermerler, Ayasofya'da duvarlarda pano olarak kullanıldı" açıklamasında bulundu.