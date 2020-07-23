  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Muğla'daki liman kenti İasos, ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor

    Muğla'daki liman kenti İasos, ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor

    Giriş Tarihi: 23.07.2020, 16:13

    Muğla'nın Milas ilçesinde yarımadada bulunan İasos Antik Kenti, bir dönem birçok mimari yapıda kullanılan kırmızı mermeriyle ön plana çıkıyor. İasos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Asuman Baldıran, "Sadece İasos'ta çıkarılan ve geçmişte hidrolik sistemle kesildiği belirlenen kırmızı renkteki eşsiz mermerler, Ayasofya'da duvarlarda pano olarak kullanıldı" açıklamasında bulundu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muğla'daki liman kenti İasos, ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını onayladı
    Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını onayladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Flamingo yavruları uçmaya başladı
    Flamingo yavruları uçmaya başladı
    Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili korkunç iddialar!
    Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili korkunç iddialar!
    Aman dikkat! Desenli maskeler tehlike saçıyor!
    Aman dikkat! Desenli maskeler tehlike saçıyor!
    Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi! Dinleyenleri mest etti
    Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi! Dinleyenleri mest etti
    Flamingo yavruları uçmaya başladı
    Flamingo yavruları uçmaya başladı
    Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili korkunç iddialar!
    Müge Anlı canlı yayınında Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili korkunç iddialar!
    Aman dikkat! Desenli maskeler tehlike saçıyor!
    Aman dikkat! Desenli maskeler tehlike saçıyor!
    İzmir'de olaylı gece! Sokakta tartıştığı kişi tarafından vuruldu
    İzmir'de olaylı gece! Sokakta tartıştığı kişi tarafından vuruldu
    İzmir'den skandal görüntü! Seyir halinde önce çakmak aldı, ardından içki şişesi tokuşturdu
    İzmir'den skandal görüntü! Seyir halinde önce çakmak aldı, ardından içki şişesi tokuşturdu
    Bilim Kurulu üyesinden Kurban Bayramı uyarısı
    Bilim Kurulu üyesinden Kurban Bayramı uyarısı