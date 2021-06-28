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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'daki yangında küçük kızın gözyaşları: Evimize bir şey olmasın

    Muğla'daki yangında küçük kızın gözyaşları: Evimize bir şey olmasın

    Giriş Tarihi: 28.06.2021, 16:19

    Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın nedeniyle yakındaki evler tahliye edildi, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Evleri tahliye edilen küçük kızın 'evimize bir şey olmasın' feryadı yürekleri dağladı.

    Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede karayolunun kenarında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın karayolu kenarındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için hemen çalışmalara başlarken, Muğla-Fethiye karayolu bir süre güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangına 2 helikopterle havadan, 6 arazözle karadan müdahale edildi. Yangının yerleşim bölgesindeki bazı evleri tehdit etmesinden dolayı bazı evlerin güvenlik güçleri tarafından tahliye edildiği öğrenildi. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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