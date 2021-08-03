Muğla'daki yangınlarda son durum ne?

Muğla’da 6 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sıcaklığın yükselmesi ve rüzgarın etkisi ile birlikte yangınların söndürülmesi zorlaşsa da ekiplerin mücadelesi sürüyor. Peki Muğla'daki orman yangınlarında son durum ne? A Haber'den Sefer Ayçe bölgeden detayları aktardı.
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