  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Muğla'daki yangınlarda son durum ne?

    Muğla'daki yangınlarda son durum ne?

    Giriş Tarihi: 03.08.2021, 18:17

    Muğla’da 6 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sıcaklığın yükselmesi ve rüzgarın etkisi ile birlikte yangınların söndürülmesi zorlaşsa da ekiplerin mücadelesi sürüyor. Peki Muğla'daki orman yangınlarında son durum ne? A Haber'den Sefer Ayçe bölgeden detayları aktardı.

    Son dakika: Balıkesir'de orman yangını
    Datça'da torpilleri kimin koyduğu belli oldu! Sabotaj şüphesiyle soruşturma açılmıştı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muğla'daki yangınlarda son durum ne? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İkimizin Sırrı ilk bölümü ile Atv'de başlıyor
    İkimizin Sırrı ilk bölümü ile Atv'de başlıyor
    Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem
    Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem
    Uşak'ta orman yangını alarmı
    Uşak'ta orman yangını alarmı
    Çökertme'ye kül yağıyor! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
    Çökertme'ye kül yağıyor! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
    Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi! İç acıtan görüntüler
    Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi! İç acıtan görüntüler
    Marmaris'te orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
    Marmaris'te orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
    Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem
    Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem
    Uşak'ta orman yangını alarmı
    Uşak'ta orman yangını alarmı
    Çökertme'ye kül yağıyor! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
    Çökertme'ye kül yağıyor! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
    Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi! İç acıtan görüntüler
    Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi! İç acıtan görüntüler
    Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
    Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
    Yangın bölgesinde ölüm kalım savaşı! Çaresiz kalınca elleriyle toprak attılar
    Yangın bölgesinde ölüm kalım savaşı! Çaresiz kalınca elleriyle toprak attılar