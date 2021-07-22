Ramazan Bayramını evde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramında adeta Muğla’ya akın etti. Kurban Bayramının üçüncü günü olmasına rağmen hala Muğla’ya yerli turist girişi devam ederken, karayollarında ve şehir içlerinde trafik kilitlendi. Yolda kalan vatandaşlar son durumu sosyal medyadan öğreniyor.
Muğla’nın dört bir tarafında trafik kilitlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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