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    Yeniasır TV Yaşam Muğla’nın dört bir tarafında trafik kilitlendi

    Muğla’nın dört bir tarafında trafik kilitlendi

    Giriş Tarihi: 22.07.2021, 20:59

    Ramazan Bayramını evde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramında adeta Muğla’ya akın etti. Kurban Bayramının üçüncü günü olmasına rağmen hala Muğla’ya yerli turist girişi devam ederken, karayollarında ve şehir içlerinde trafik kilitlendi. Yolda kalan vatandaşlar son durumu sosyal medyadan öğreniyor.

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