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    Müjde Ar, gürültü yapan otele işlem yapmayan Bodrum Belediyesi'ni CİMER'e şikayet etti

    Giriş Tarihi: 26.08.2020, 16:58

    BODRUM'a bağlı Gündoğan Mahallesinde yaşayan ünlü oyuncu Müjde Ar, evinin yakınındaki gürültü kirliliğine neden olduğu belirlenip, hakkında idari yaptırım kararı alınan otele Bodrum Belediyesi'nce hiçbir işlem yapılmadığını belirterek, avukatı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayetçi oldu.

    Bir süredir Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazarak, Gündoğan'daki ünlü bir otel ile restoranı gürültü kirliliği yaptıkları gerekçesiyle bir süre önce şikayet etmişti. Daha sonra hem söz konusu işletmelere hem de Başkan Aras'a dava açan Ar, bir sür önce de 'Gürültüsüz Yaşam' adında bir platform kuracağını açıklamıştı. Müjde Ar'dan şimdide avukatı aracılığıyla CİMER'e dilekçe gönderip, yaşadığı Gündoğan Mahallesi, Kızılburun mevkiindeki yüksek sesle müzik sesle yayın yapan bir otel hakkında gerekli idari yaptırımların yapılmadığını belirtip Bodrum Belediyesi'nden şikayetçi oldu. Ar, Avukatı Mustafa Emre Atmaca aracılığıyla CİMER'e gönderdiği dilekçesinde, Gündoğan Mahallesi'ndeki yüksek sesle canlı müzik yapan söz konusu otel ile ilgili olarak birçok kez ilgili kurumlara şikayet dilekçesi verildiğini belirtti.

    Bodrum Belediye Başkanlığı'na 22 Temmuz'da verilen son dilekçe sonucunda bahse konu otelde yapılan gürültü ölçümlerinde sınır değerlerinin aşıldığının tespit edilip, idari yaptırım kararı alındığına da dilekçede yer verilerek, "Ancak süre içinde şikayet konusu işletme için hiçbir tedbir, uyarma, para cezası, ruhsat iptali, kapatma veya benzeri uygulama yapılmadığı sabittir. İlgili işletme ile ilgili birçok kez aynı sebepten kaynaklı idari yaptırım kararı almasına binaen 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükmünce işletmenin müzik ruhsatının veya işletme ruhsatının iptali veya gerekli tedbirleri içerir idari yaptırım kararları alınması elzemken bu husus ilgili Belediye tarafından sürekli atlanmıştır. Bu nedenlerle Bodrum Belediye Başkanlığı'nca yerine getirilmeyen işlemlerin denetimi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur. Gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi.

    Ar, avukatı aracılığıyla CİMER'e gönderdiği dilekçesine söz konusu otel hakkındaki daha önce yaptıkları şikayet dilekçelerini ve alınan idari yaptırım kararını ekledi.

    DHA

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