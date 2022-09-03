Murat, eşi Sinemnur ile Esra Erol'da karşı karşıya!

Esra Erol'a boşanmak için gelen Murat, eşinin borç yapma hastalığına yakalandığını söyledi. 2 çocuk annesi Sinemnur'la 8 yıllık evlilikleri olan Murat, eşinin son 2 yılda yaptığı borçlarla boğuştuğunu ve bu borçlardan uzun zamandır da haberinin olmadığını anlattı. 8-9 yere borcu olan Sinemnur'un bir yıl içerisinde 8-9 elektrikli süpürge, 4-5 tane de telefon, defalarca çocuk arabası aldığını ve bunları alıp internet üzerinden sattığını iddia etti. Murat, Sinemnur'un evlere temizliğe gittiğini de çok sonradan öğrendiğini, tüm bu yaşananlardan sonra Murat, Sinemnur'a boşanmak istediğini söyleyince eşinin bavulunu alıp gittiğini anlattı. Esra Erol yayından iki gün sonra yaklaşık 2,5 aydır kayıp olan Sinemnur'u ulaşarak canlı yayına getirdi, iki eş canlı yayında yüzleşerek Esra Erol'un arabulucuğuyla boşanma kararı aldı.