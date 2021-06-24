Müsilaj Ege'de etkili mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/musilaj-egede-etkili-mi-uzman-isim-canli-yayinda-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında çalışmalar devam ediyor. Tatilciler müsilajın Ege Bölgesi'nde etkili olup olmadığını araştırıyor. A Haber'den Vedat Sezer Çanakkale'den detayları aktardı.