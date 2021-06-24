Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında çalışmalar devam ediyor. Tatilciler müsilajın Ege Bölgesi'nde etkili olup olmadığını araştırıyor. A Haber'den Vedat Sezer Çanakkale'den detayları aktardı.
Müsilaj Ege'de etkili mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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